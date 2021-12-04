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«Ливерпуль» заинтересован в трансфере лучшего бомбардира чемпионата Франции

«Ливерпуль» заинтересован в трансфере лучшего бомбардира чемпионата Франции
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Нападающий «Лилля» Джонатан Дэвид может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге. В услугах 21-летнего игрока заинтересован «Ливерпуль», сообщает Fichajes со ссылкой на L'Equipe.

По информации источника, мерсисайдский клуб внимательно следит за молодым форвардом. Благодаря подписанию Дэвида «Ливерпуль» рассчитывает усилить свою линию нападения.

Канадец выступает за «Лилль» с 2020 года, куда перешёл из «Гента» за € 27 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года. Согласно данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 35 млн.

В нынешнем розыгрыше французской Лиги 1 Дэвид сыграл в 16 матчах, в которых забил 10 мячей. Нападающий является лучшим бомбардиром первенства.

Видеообзор матча 14-го тура АПЛ «Эвертон» — «Ливерпуль»:

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