Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Локомотив» — «Урал». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Играть и побеждать». Игнатов — о том, что «Спартак» второй матч остаётся без форвардов

«Играть и побеждать». Игнатов — о том, что «Спартак» второй матч остаётся без форвардов
Комментарии

Полузащитник «Спартака» Михаил Игнатов подвёл итоги встречи с «Ахматом» (2:1).

«Как переломили ход матча? Это всё команда. Все молодцы! Да, мы на последние два матча остаёмся без нападающих… Что делать? Играть и побеждать», — передаёт слова Игнатова корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.

Напомним, сегодня, 4 декабря, состоялся матч «Спартак» — «Ахмат». Встреча 17-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 прошла на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Матч завершился победой красно-белых со счётом 2:1. С 32-й минуты москвичи играли в меньшинстве. Александр Соболев получил красную карточку за грубый фол на Игоре Коновалове. На 87-й минуте нападающий «Спартака» Квинси Промес забил гол и принёс красно-белым победу, ему ассистировал Роман Зобнин.

Новость по теме
«Спартак» в меньшинстве вырвал победу у «Ахмата» на 87-й минуте матча
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021