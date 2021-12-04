«Играть и побеждать». Игнатов — о том, что «Спартак» второй матч остаётся без форвардов

Полузащитник «Спартака» Михаил Игнатов подвёл итоги встречи с «Ахматом» (2:1).



«Как переломили ход матча? Это всё команда. Все молодцы! Да, мы на последние два матча остаёмся без нападающих… Что делать? Играть и побеждать», — передаёт слова Игнатова корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.

Напомним, сегодня, 4 декабря, состоялся матч «Спартак» — «Ахмат». Встреча 17-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 прошла на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Матч завершился победой красно-белых со счётом 2:1. С 32-й минуты москвичи играли в меньшинстве. Александр Соболев получил красную карточку за грубый фол на Игоре Коновалове. На 87-й минуте нападающий «Спартака» Квинси Промес забил гол и принёс красно-белым победу, ему ассистировал Роман Зобнин.