Полузащитник «Спартака» Игнатов оценил акцию фанатов, ушедших с матча

Полузащитник «Спартака» Михаил Игнатов после встречи с «Ахматом» (2:1) поделился мнением об акции фанатов. Они ушли с трибун в ходе первого тайма.
«Как отношусь к акции фанатов? Отлично», — передаёт слова Игнатова корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.
В середине первого тайма активные болельщики «Спартака» покинули трибуны во время матча 17-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ахматом» в знак протеста против массового задержания фанатов ЦСКА.
Накануне эту акцию уже поддержали активные болельщики «Зенита» с «Виража», которые ушли со стадиона на 60-й минуте матча с «Ростовом» (2:2). Болельщики «Ростова» также покинули трибуны. Кроме того, и на матче между ЦСКА и «Крыльями Советов» трибуны остались пустыми: сначала фанаты самарского клуба покинули стадион, а затем и болельщики армейцев.
- 4 декабря 2021
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