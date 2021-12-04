Полузащитник «Спартака» Игнатов оценил акцию фанатов, ушедших с матча

Полузащитник «Спартака» Михаил Игнатов после встречи с «Ахматом» (2:1) поделился мнением об акции фанатов. Они ушли с трибун в ходе первого тайма.

«Как отношусь к акции фанатов? Отлично», — передаёт слова Игнатова корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.

В середине первого тайма активные болельщики «Спартака» покинули трибуны во время матча 17-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ахматом» в знак протеста против массового задержания фанатов ЦСКА.



Накануне эту акцию уже поддержали активные болельщики «Зенита» с «Виража», которые ушли со стадиона на 60-й минуте матча с «Ростовом» (2:2). Болельщики «Ростова» также покинули трибуны. Кроме того, и на матче между ЦСКА и «Крыльями Советов» трибуны остались пустыми: сначала фанаты самарского клуба покинули стадион, а затем и болельщики армейцев.