Болельщики «Спартака» покинули трибуны в первом тайме матча с «Ахматом»

Сегодня, 4 декабря, на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве проходит матч 17-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» — «Ахмат». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
В середине первого тайма активные болельщики «Спартака» покинули трибуны во время матча 17-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ахматом» в знак протеста против массового задержания фанатов ЦСКА.
Накануне эту акцию уже поддержали активные болельщики «Зенита» с «Виража», которые ушли со стадиона на 60-й минуте матча с «Ростовом» (2:2). Болельщики «Ростова» также покинули трибуны. Кроме того, и на матче между ЦСКА и «Крыльями Советов» трибуны остались пустыми: сначала фанаты самарского клуба покинули стадион, а затем и болельщики армейцев.
Напомним, фанаты ЦСКА устроили масштабное файер-шоу в концовке встречи с «Зенитом». После матча сотрудники правоохранительных органов заблокировали фанатов на трибуне «ВЭБ Арены» в Москве.
Позже к стадиону подъехали автозаки, а болельщиков столичной команды стали частями выводить с трибуны, обыскивать и увозить в отделы МВД. Однако задержание производилось в неспешном темпе, поэтому часть болельщиков оставалась на стадионе до поздней ночи.
- 4 декабря 2021
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