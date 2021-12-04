«Барселона» — «Бетис»: Хуанми вывел гостей вперёд

Сегодня, 4 декабря, на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне проходит матч 16-го тура испанской Примеры «Барселона» — «Бетис».
Счёт был открыт во втором тайме. На 79-й минуте отличился форвард гостей Хуанми, ему ассистировал Кристиан Тельо.
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Обслуживает встречу бригада арбитров, которую возглавляет Пабло Гонсалес Фуэртес. Ему помогают ассистенты Альфредо Родригес и Исраэль Барсена. Резервный рефери – Карлос Фернандес Буэрго.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Барселона» — «Бетис».
«Бетис» набрал 27 очков в 15 матчах и занимает 5-е место в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2021/2022. «Барселона» (23) – на 7-м месте. Лидером соревнований является мадридский «Реал», в 15 встречах набравший 36 очков. Действующий чемпион Испании — «Атлетико».
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