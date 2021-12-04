Промес: было тяжело играть в меньшинстве, но «Спартак» проявил характер и победил

Нападающий «Спартака» Квинси Промес подвёл итоги матча с «Ахматом» (2:1) в 17-м туре РПЛ.



«Очень сложный матч, мы проявили характер. Тяжело было играть в меньшинстве, но мы проявили характер, выполнили установку и выиграли. В перерыве попросили друг друга не паниковать, счёт был 1:1, говорили, что может прийти момент. Действительно, этот момент пришёл, мы его использовали и победили. Я люблю забивать. Это то, что я умею делать. Сейчас вы видите, что вся команда работает на голы, речь не обо мне, вся команда забивает. Хорошо, что я забил, надеюсь, что голы придут и я буду забивать на автомате. Зобнин выдал отличный пас. Мы хорошо понимаем друг друга: он знает, куда и как я бегу. Спасибо ему за эту передачу, она была хорошей. Знаю, что болельщики сейчас переживают непростой момент. Я понимаю спартаковскую историю, суть. Спасибо болельщикам за поддержку, мы постараемся их не разочаровывать, а только радовать», — рассказал Промес на YouТube-канале клуба.

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