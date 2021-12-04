Видео жёсткого фола Соболева, за который форвард «Спартака» был удалён

Сегодня, 4 декабря, состоялся матч «Спартак» — «Ахмат». Встреча 17-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 прошла на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Матч завершился победой красно-белых со счётом 2:1.

На 32-й минуте матча нападающий московского клуба Александр Соболев нарушил правила против полузащитника грозненцев Игоря Коновалова, во время выноса мяча наступив шипами на ногу сопернику. Затем началась проверка от VAR на предмет удаления, после чего арбитр встречи Виталий Мешков сам пошёл смотреть повтор. В итоге Соболев получил красную карточку.

Посмотреть видео можно в твиттер-аккаунте «Матч ТВ». Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал».

Уходя в подтрибунное помещение, нападающий нецензурно высказался, оставшись недовольным таким решением.