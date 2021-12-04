Антон Миранчук: куда брату уходить из «Аталанты»? В «Барселону»

Полузащитник московского «Локомотива» Антон Миранчук поделился мыслями о своей травме, а также о том, где стоит продолжить карьеру его брату — игроку «Аталанты» Алексею.



«Охота уже долечиться. Надеюсь, в начале следующей части сезона смогу играть. Скучал очень по команде, три месяца был там, а пообщаться и быть в коллективе — дорогого стоит. Что происходит с командой? Не буду на это отвечать. Много причин, с этим не доставайте меня. Как выбираться из того, что у меня было много травм? Работать.



С Лёшей общаюсь часто. Не знаю, уйдёт ли он из «Аталанты», хочу увидеться с ним и пообщаться на этот счёт. Куда ему уходить? В «Барселону», — передаёт слова Миранчука корреспондент «Чемпионата» Павел Панков.

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