Антон Миранчук: куда брату уходить из «Аталанты»? В «Барселону»
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Полузащитник московского «Локомотива» Антон Миранчук поделился мыслями о своей травме, а также о том, где стоит продолжить карьеру его брату — игроку «Аталанты» Алексею.
«Охота уже долечиться. Надеюсь, в начале следующей части сезона смогу играть. Скучал очень по команде, три месяца был там, а пообщаться и быть в коллективе — дорогого стоит. Что происходит с командой? Не буду на это отвечать. Много причин, с этим не доставайте меня. Как выбираться из того, что у меня было много травм? Работать.
С Лёшей общаюсь часто. Не знаю, уйдёт ли он из «Аталанты», хочу увидеться с ним и пообщаться на этот счёт. Куда ему уходить? В «Барселону», — передаёт слова Миранчука корреспондент «Чемпионата» Павел Панков.
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