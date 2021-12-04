«Лилль» обыграл «Труа»

Сегодня, 4 декабря, состоялся матч «Лилль» — «Труа». Встреча 17-го тура французской Лиги 1 сезона-2021/2022 прошла на стадионе «Пьер Моруа» в Лилле. Матч завершился победой хозяев со счётом 2:1.



Счёт в игре на 6-й минуте открыл полузащитник Тристан Дингом, замкнув передачу Флориана Тордье. Хозяева сравняли счёт во втором тайме: Жонатан Дэвид откликнулся на пас Бенджамина Андре. Победу «Лиллю» принёс автогол Джимми Жирадона.



«Лилль» благодаря победе набрал в чемпионате Франции 24 очка и поднялся на седьмую строчку турнирной таблицы. Действующий чемпион Лиги 1 в предстоящем туре дома встретится с «Лионом». «Труа» остался на 15-й позиции с 16 очками. В следующем туре команда сыграет с «Бордо» дома.

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