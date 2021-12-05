«Нижний Новгород» — «Рубин»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 16:30

Сегодня, 5 декабря, состоится матч «Нижний Новгород» — «Рубин». Встреча 17-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 пройдёт в Нижнем Новгороде на одноимённом стадионе. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Нижний Новгород» — «Рубин».



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Артёмом Чистяковым из Азова. Помогать ему будут ассистенты Алексей Стипиди (Краснодар) и Андрей Образко (Ставрополь). Резервный рефери — Алексей Амелин (Тула).



Казанский «Рубин» в 16 встречах набрал 22 очка и занимает 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Нижний Новгород» (15) — на 15-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (37).