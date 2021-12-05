«Лейпциг» уволил главного тренера. Клуб занимает 11-е место в Бундеслиге

«РБ Лейпциг» объявил об увольнении главного тренера Джесси Марша. Стороны расторгли соглашение по обоюдному согласию, информирует клубная пресс-служба в «Твиттере».

Под руководством 48-летнего американского специалиста «Лейпциг» провалил первую половину сезона в Бундеслиге. За 14 туров «быки» набрали всего 18 очков и занимают 11-е место в турнирной таблице чемпионата Германии.

Ранее СМИ сообщали, что новым главным тренером «Лейпцига» может стать экс-наставник «Спартака» Доменико Тедеско.

Напомним, после матча 19-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2020/2021 «Зенит» — «Спартак» (3:1) Тедеско объявил, что не станет продлевать контракт с московским клубом. Тедеско возглавлял «Спартак» с октября 2019 года. Срок действия соглашения немецкого специалиста со «Спартаком» закончился 31 мая 2021 года.