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Экс-тренер «Спартака» Тедеско может возглавить «РБ Лейпциг»

Экс-тренер «Спартака» Тедеско может возглавить «РБ Лейпциг»
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Бывший главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско может возглавить «РБ Лейпциг», сообщает Sportbuzzer.

После поражения в матче 14-го тура чемпионата Германии с «Унионом» руководство клуба уже в ближайшее время должно будет объявить об увольнении Джесси Марша и его тренерского штаба. «Лейпциг» после 14 матчей набрал 18 очков, клуб занимает 11-е место в турнирной таблице.

Среди потенциальных преемников американского специалиста называется несколько имен, включая бывшего наставника «Спартака».

Ранее СМИ сообщали, что Тедеско может стать главным тренером «Айнтрахта» или «Фенербахче». Кроме того, Доменико отклонил предложение «Герты».

Напомним, после матча 19-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2020/2021 «Зенит» — «Спартак» (3:1) Тедеско объявил, что не станет продлевать контракт с московским клубом. Тедеско возглавлял «Спартак» с октября 2019 года. Срок действия соглашения немецкого специалиста со «Спартаком» закончился 31 мая 2021 года.

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