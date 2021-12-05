Соболев: вон как на бедного Кудряшова обрушились. Конечно, будешь бояться ошибиться

Полузащитник «Спартака» Александр Соболев поделился мнением о влиянии боязни ошибки на психологию футболистов.
«Смотрел интервью Карпина после матча с Хорватией. Он сказал, что, когда требуют результат, появляется страх. У нас ведь как: любое поражение сборной — это катастрофа, идёт давление. Вон как на бедного Кудряшова обрушились. Конечно, после такого будешь бояться ошибиться», — приводит слова Соболева «Российская газета».
Напомним, в матче заключительного тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года сборная России проиграла национальной команде Хорватии (0:1) из-за автогола защитника Фёдора Кудряшова. Это поражение не позволило российской команде пробиться на мундиаль напрямую. Весной подопечные Валерия Карпина сыграют в полуфинале стыкового турнира с Польшей.
- 5 декабря 2021
-
16:46
-
16:44
-
16:34
-
16:30
-
16:25
-
16:11
-
16:08
-
16:01
-
16:00
-
15:52
-
15:51
-
15:41
-
15:30
-
15:26
-
15:20
-
14:47
-
14:44
-
14:35
-
14:30
-
14:27
-
14:15
-
14:04
-
14:01
-
14:00
-
13:57
-
13:45
-
13:30
-
13:30
-
13:20
-
13:01
-
12:49
-
12:47
-
12:45
-
12:29
-
12:28