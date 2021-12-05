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Соболев: вон как на бедного Кудряшова обрушились. Конечно, будешь бояться ошибиться

Соболев: вон как на бедного Кудряшова обрушились. Конечно, будешь бояться ошибиться
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Полузащитник «Спартака» Александр Соболев поделился мнением о влиянии боязни ошибки на психологию футболистов.

«Смотрел интервью Карпина после матча с Хорватией. Он сказал, что, когда требуют результат, появляется страх. У нас ведь как: любое поражение сборной — это катастрофа, идёт давление. Вон как на бедного Кудряшова обрушились. Конечно, после такого будешь бояться ошибиться», — приводит слова Соболева «Российская газета».

Напомним, в матче заключительного тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года сборная России проиграла национальной команде Хорватии (0:1) из-за автогола защитника Фёдора Кудряшова. Это поражение не позволило российской команде пробиться на мундиаль напрямую. Весной подопечные Валерия Карпина сыграют в полуфинале стыкового турнира с Польшей.

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