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Александр Головин остался в запасе «Монако» на матч Лиги 1 с «Метцем»

Александр Головин остался в запасе «Монако» на матч Лиги 1 с «Метцем»
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«Монако» объявил стартовый состав на матч 17-го тура французской Лиги 1 сезона-2021/2022 с «Метцем». Российский полузащитник Александр Головин остался в запасе монегасков.

«Монако»: Нюбель, Сидибе, Марипан, Дисаси, Якобс, Мартинш, Лукас, Тчуамени, Диоп, Фолланд, Боаду.

Матч 17-го тура французской Лиги 1 сезона-2021/2022 «Монако» — «Метц» состоится сегодня, 5 декабря, на стадионе «Луи II» в Фонвьей. начало встречи — в 17:00 мск. «Монако» в 16 встречах набрал 23 очка и занимает 9-е место в турнирной таблице французской Лиги 1 сезона-2021/2022.

Александр Головин выступает за «Монако» с 2018 года. В нынешнем сезоне хавбек принял участие в 11 матчах чемпионата Франции, забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу.

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