Александр Головин остался в запасе «Монако» на матч Лиги 1 с «Метцем»
Поделиться
«Монако» объявил стартовый состав на матч 17-го тура французской Лиги 1 сезона-2021/2022 с «Метцем». Российский полузащитник Александр Головин остался в запасе монегасков.
«Монако»: Нюбель, Сидибе, Марипан, Дисаси, Якобс, Мартинш, Лукас, Тчуамени, Диоп, Фолланд, Боаду.
Матч 17-го тура французской Лиги 1 сезона-2021/2022 «Монако» — «Метц» состоится сегодня, 5 декабря, на стадионе «Луи II» в Фонвьей. начало встречи — в 17:00 мск. «Монако» в 16 встречах набрал 23 очка и занимает 9-е место в турнирной таблице французской Лиги 1 сезона-2021/2022.
Александр Головин выступает за «Монако» с 2018 года. В нынешнем сезоне хавбек принял участие в 11 матчах чемпионата Франции, забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу.
Комментарии
- 5 декабря 2021
-
16:46
-
16:44
-
16:34
-
16:30
-
16:25
-
16:11
-
16:08
-
16:01
-
16:00
-
15:52
-
15:51
-
15:41
-
15:30
-
15:26
-
15:20
-
14:47
-
14:44
-
14:35
-
14:30
-
14:27
-
14:15
-
14:04
-
14:01
-
14:00
-
13:57
-
13:45
-
13:30
-
13:30
-
13:20
-
13:01
-
12:49
-
12:47
-
12:45
-
12:29
-
12:28
Партнерский контент