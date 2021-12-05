Рангник: не могу за 2-3 недели превратить игроков «Манчестер Юнайтед» в монстров прессинга

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник высказался о своём видении футбола.
«Я должен принять существующий уровень команды. Игроки «Манчестер Юнайтед» достаточно опытны и умны, чтобы осознавать это. Я не могу за две, три или четыре недели превратить имеющихся у нас футболистов в монстров прессинга.
Нужно понимать, какие игроки в составе. Я не могу требовать от них того, чего они не могут прямо сейчас сделать. Мой футбол — это точно не медленный вальс! Я не так уж далёк от идей Юргена Клоппа. Это не секрет», — цитирует Рангника Goal.com.
Напомним, ранее Рангник являлся руководителем по спорту и развитию московского «Локомотива». Недавно пресс-служба «Манчестер Юнайтед» объявила о назначении немецкого специалиста Ральфа исполняющим обязанности главного тренера команды до конца нынешнего сезона.
Видеообзор матча 14-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Арсенал»:
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