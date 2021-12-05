«Динамо» в большинстве обыграло «Уфу». До «Зенита» — два очка

Сегодня, 5 декабря, состоялся матч «Динамо» — «Уфа». Встреча 17-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 прошла на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Матч завершился победой хозяев со счётом 2:0.



События начали активно развиваться со стартовых минут матча. Уже на 5-й минуте полузащитник «Уфы» Вячеслав Кротов получил прямую красную карточку за грубый фол на Себастьяне Шиманьски. Арбитр, сначала показавший игроку «Уфы» жёлтую карточку, после консультации с VAR всё-таки удалил Кротова, а Шиманьски в этом эпизоде получил повреждение и был заменён. На 29-й минуте Денис Макаров открыл счёт в матче. На 36-й минуте Эгаш Касинтура за фол на Вячеславе Грулёве получил вторую красную карточку для «Уфы». На 86-й минуте Арсен Захарян установил окончательный счёт в матче — 2:0 в пользу «Динамо».

«Динамо» набрало 35 очков в 17 встречах и закрепилось на втором месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Уфа» (16) опустилась на 15-е место. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (37). «Динамо» проведёт матч с командой из Санкт-Петербурга уже в следующем туре.