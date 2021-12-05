«Краснодар» одержал волевую победу над «Сочи» и поднялся на 3-е место в РПЛ

Сегодня, 5 декабря, состоялся матч «Cочи» — «Краснодар». Встреча 17-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 прошла на стадионе «Фишт» в Сочи. Матч завершился победой гостей со счётом 2:1.



Счёт в матче на 19-й минуте открыл Матео Кассьерра. Прохин с центра поля выполнил классный навес в штрафную «Краснодара», где Кассьерра первым касанием обработал мяч, а вторым перебросил Сафонова, который оказался в полупозиции! Мяч рикошетом от штанги отправился за линию ворот. На 21-й минуте Ибрагим Цаллагов сфолил в своей штрафной на Эдуарде Сперцяне: арбитр матча Сергей Карасёв после просмотра VAR назначил пенальти, который реализовал Виктор Классон. На 53-й минуте Ионов от правого края штрафной сделал роскошную передачу к радиусу, куда набежал Классон, в касание переправивший мяч в угол ворот. В концовке матча прямую красную карточку получил хавбек «Краснодара» Гжегож Крыховяк. Дубль шведского полузащитника принёс «Краснодару» победу.



«Краснодар» набрал 28 очков в 17 встречах и поднялся на третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Сочи» (28) опустился на 4-е место. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (37).