Бальбуэна: у Шиманьски есть шанс сыграть с «Зенитом»

Защитник «Динамо» Фабиан Бальбуэна рассказал о самочувствии полузащитника Себастьяна Шиманьского после игры 17-го тура РПЛ с «Уфой» (2:0). Польский футболист вынужденно покинул поле из-за травмы в начале встречи.



«Как чувствует себя Себастьян Шиманьски? Мы разговаривали с ним сразу после матча, у него проблемы с голеностопом. Думаю, что у него есть шансы сыграть с питерцами через неделю. Нужно будет дождаться, что скажут наши врачи по этому поводу», — приводит слова защитника «Спорт-экспресс».



22-летний Шиманьски покинул поле в игре с «Уфой» (2:0) на 8-й минуте после стыка с нападающим уфимцев Вячеславом Кротовым. Форвард за этот эпизод получил прямую красную карточку.



Матч «Динамо» — «Зенит» в 18-м туре РПЛ состоится 12 декабря. После 17 матчей команда Сандро Шварца с 35 очками идёт на второй строчке лиги. «Зенит» — лидер чемпионата (37).

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