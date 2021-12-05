«Боруссия» Мёнхенгладбах проиграла «Фрайбургу», пропустив 6 голов за тайм

«Боруссия» Мёнхенгладбах дома проиграла «Фрайбургу» в матче 14-го тура чемпионата Германии. Встреча прошла в Мёнхенгладбахе на стадионе «Боруссия-Парк» и завершилась со счётом 6:0 в пользу гостей.



«Боруссия» пропустила все шесть голов в первые 37 минут игры. По голу забили защитники Филипп Линхарт и Нико Шлоттербек, полузащитники Максимилиан Эггештайн и Николас Хефлер и форварды Лукас Хёлер и Кевин Шаде.

У «Боруссии» осталось 18 очков, команда занимает 13-е место в турнирной таблице немецкого чемпионата. «Фрайбург» набрал 25 баллов и идёт четвёртым.

В последний раз «Боруссия» шесть мячей забивала «Бавария» (0:6) 8 мая этого года. Добавим, что в октябре команда из Мёнхенгладбаха разгромила «Баварию» в Кубке Германии 5:0.