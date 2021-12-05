«Решили немного расслабиться перед «Зенитом». Степашин — о победе «Динамо» над «Уфой»

Член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин прокомментировал победу команды в матче с «Уфой» (2:0) в 17-м туре РПЛ.



«Когда играем с преимуществом в два человека, то, конечно, хотелось бы забить больше, чтобы не переживать. Думаю, перед «Зенитом» мы решили немного расслабиться. Надеюсь, в следующее воскресенье (в игре с «Зенитом». — Прим. «Чемпионата») будет настоящая игра «Динамо».



Да, я говорил, что «Динамо» рано думать о чемпионстве. Допускаю ли, что на зимний перерыв команда уйдёт на первом месте? Всё зависит от игры с «Зенитом». Они тоже сильная команда, которая после осечки с «Ростовом» будет биться до последнего. Что касается команды, убеждён, «Динамо» будет в Лиге Европы. Это сто процентов», — рассказал Степашин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.