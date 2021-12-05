Мбаппе высказался о своём будущем

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе уверен, что продолжит карьеру в большом клубе.



«Моё будущее? Это нелегко. Что бы ни случилось, я буду играть в большом клубе. У меня спрашивали, не слишком ли я разочарован… Да, слегка, когда хотел уйти, но я не играл в третьем дивизионе», — приводит слова французского футболиста журналист Фабрицио Романо в «Твиттере» со ссылкой на Prime Video Sport France…



Контракт 22-летнего Мбаппе с «ПСЖ» истекает по окончании нынешнего сезона. Форвард выступает за французскую команду с 2017 года. В текущем сезоне Мбаппе забил семь голов и отдал восемь голевых передач в 16 матчах французской Лиги 1.



Ранее сообщалось, что мадридский «Реал» летом 2021 года делал предложение по трансферу Мбаппе, но получил отказ от руководства французского клуба. Сам француз хочет продолжить карьеру в клубе из столицы Испании.

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