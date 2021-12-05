Воронин: Россию ждут тяжёлые игры в стыках, но можно проходить

Тренер московского «Динамо» Андрей Воронин высказался о перспективах сборной России в стыковых матчах за выход на чемпионат мира в Катаре. В полуфинале Россия сыграет с Польшей, в финале победитель встречи на своём поле примет победителя матча Швеция — Чехия.

«Перенос тура ради сборной? Понятно, что это важные матчи для страны, сделают для них. Мы не можем на это повлиять, надо принять то, что есть. Надо сыграть те игры, которые мы должны. Федерации главное, чтобы сборная попала на чемпионат мира.

Россия может проходить на чемпионат мира. Любая команда может обыграть. Шведы посильнее Чехии, Польша сильная. У Украины то же самое, но всё зависит от команды. Лёгких игр не будет», — передаёт слова Воронина корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.

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