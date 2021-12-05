Крыховяк дважды удалился за «Краснодар» в РПЛ. В «Локо» — столько же за 3 сезона

Полузащитник «Краснодара» Гжегож Крыховяк получил красную карточку в игре 17-го тура РПЛ с «Сочи» (2:1). Польский полузащитник был удалён на 87-й минуте игры, заработав вторую красную карточку в лиге за время выступлений в краснодарском клубе.



Предыдущее удаление 31-летний Крыховяк получил за две жёлтые карточки в игре с «Ростовом» (1:1) в 7-м туре РПЛ. Всего за «Краснодар» в чемпионате страны полузащитник провёл 15 матчей. С 2018 по 2021 год Крыховяк выступал за «Локомотив», в составе которого также заработал две красные карточки в РПЛ, но за 80 матчей.



Крыховяк перешёл в «Краснодар» 2 августа 2021 года. В 15 матчах РПЛ нынешнего сезона польский полузащитник забил четыре гола и отдал три голевые передачи.