Мбаппе: когда ты играешь вместе с Неймаром и Месси, называть себя боссом слишком дерзко

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе рассказал о совместной игре в линии атаки с Неймаром и Лионелем Месси.



«Когда ты играешь вместе с Неймаром и Месси, называть себя боссом слишком дерзко. У меня хорошее настроение, у команды всё хорошо. Нас троих не волнует, кто здесь главный. Задача состоит в том, чтобы сделать для каждого из нас правильные условия, потому что мы можем менять игру.



Я сказал себе, что если ты хочешь быть «особенным» игроком, то зачем выбирать между голами и голевыми передачами. Сейчас я лучший ассистент в Лиге 1 и Лиге чемпионов, что доказывает, что я не эгоистичен и не думаю только о том, чтобы забить. Я всё ещё могу играть лучше.



Мы понимаем, что нам нужно делать больше. Когда в команде есть три таких исполнителя, ты не можешь игнорировать этот факт. Каждый из нас должен внести свой вклад», — приводит слова Мбаппе getfootballnewsfrance со ссылкой на Prime Video Sport France.