Мбаппе: когда ты играешь вместе с Неймаром и Месси, называть себя боссом слишком дерзко

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе рассказал о совместной игре в линии атаки с Неймаром и Лионелем Месси.
«Когда ты играешь вместе с Неймаром и Месси, называть себя боссом слишком дерзко. У меня хорошее настроение, у команды всё хорошо. Нас троих не волнует, кто здесь главный. Задача состоит в том, чтобы сделать для каждого из нас правильные условия, потому что мы можем менять игру.
Я сказал себе, что если ты хочешь быть «особенным» игроком, то зачем выбирать между голами и голевыми передачами. Сейчас я лучший ассистент в Лиге 1 и Лиге чемпионов, что доказывает, что я не эгоистичен и не думаю только о том, чтобы забить. Я всё ещё могу играть лучше.
Мы понимаем, что нам нужно делать больше. Когда в команде есть три таких исполнителя, ты не можешь игнорировать этот факт. Каждый из нас должен внести свой вклад», — приводит слова Мбаппе getfootballnewsfrance со ссылкой на Prime Video Sport France.
- 6 декабря 2021
-
00:20
-
00:07
-
00:03
- 5 декабря 2021
-
23:50
-
23:41
-
23:30
-
23:25
-
23:16
-
23:12
-
23:00
-
22:53
-
22:37
-
22:35
-
22:29
-
22:28
-
22:22
-
22:20
-
22:05
-
22:03
-
21:59
-
21:57
-
21:45
-
21:36
-
21:31
-
21:31
-
21:20
-
21:17
-
21:08
-
21:00
-
20:56
-
20:54
-
20:48
-
20:47
-
20:45
-
20:40