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Дибала: то, что сейчас происходит в «Ювентусе», важнее моего контракта

Дибала: то, что сейчас происходит в «Ювентусе», важнее моего контракта
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Полузащитник итальянского «Ювентуса» Пауло Дибала рассказал о приостановке переговоров о продлении контракта с клубом.

«Прямо сейчас у «Ювентуса» есть вопросы, которые нужно решить, так что пока мы можем подождать с продлением контракта. То, что сейчас происходит в клубе, важнее моего контракта», — приводит слова футболиста журналист Фабрицио Романо в «Твиттере» со ссылкой на DAZN.

Ранее стало известно, что президента «Ювентуса» Андреа Аньелли, вице-президента Павела Недведа и бывшего спортивного директора Фабио Паратичи подозревают в ложной отчётности клуба в сезонах-2018/2019, 2019/2020 и 2020/2021. Сообщалось, что с их стороны была допущена фальсификация финансовых данных клуба на € 50 млн.

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