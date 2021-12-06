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Куадрадо признался, что случайно забил в ворота «Дженоа» прямым ударом с углового

Куадрадо признался, что случайно забил в ворота «Дженоа» прямым ударом с углового
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Полузащитник туринского «Ювентуса» Хуан Куадрадо признался голкиперу «Дженоа» Сальваторе Сиригу, что случайно забил в его ворота прямым ударом с углового в матче 16-го тура итальянской Серии А.

«Я не хотел этого делать, это вышло случайно! Я подавал на ближнюю штангу, но мяч пошёл выше», — приводит слова Куадрадо Football Italia со ссылкой DAZN.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Видео можно посмотреть на странице «Матч ТВ» в «Твиттере».

Напомним, Куадрадо забил гол на 9-й минуте встречи. Игра, прошедшая в Турине, завершилась победой «Ювентуса» со счётом 2:0.

Туринский «Ювентус» набрал 27 очков и вышел на пятое место в турнирной таблице итальянского чемпионата. У «Дженоа» в активе 10 баллов, команда Андрея Шевченко располагается на 18-й позиции, в зоне вылета.

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