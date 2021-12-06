Зиеш: надеюсь, однажды вернусь в «Аякс», но это зависит не от меня

Полузащитник «Челси» Хаким Зиеш признался, что хотел бы в дальнейшем вернуться в «Аякс», за который выступал до перехода в английский клуб.
«Мне очень хотелось бы однажды вернуться в «Аякс». Я провёл там прекрасное время. Это место, где я чувствовал себя как дома. Если возвращение будет зависеть от меня, то оно обязательно произойдёт. Не знаю, что получится в будущем. Надеюсь, что вернусь в «Аякс», но это зависит не от меня», — приводит слова футболиста Goal со ссылкой на Ziggo Sport.
28-летний Зиеш выступал за «Аякс» с 2016 по 2020 год. Год назад полузащитник перешёл в «Челси» за € 40 млн. В нынешнем сезоне марокканский футболист в восьми матчах чемпионата Англии забил гол и отдал две голевые передачи. Контракт игрока истекает в 2025 году.
- 6 декабря 2021
-
12:23
-
12:19
-
12:03
-
12:00
-
11:36
-
11:31
-
11:18
-
11:15
-
11:04
-
10:48
-
10:45
-
10:32
-
10:14
-
10:04
-
09:48
-
09:37
-
09:28
-
09:16
-
09:11
-
09:10
-
08:55
-
08:30
-
07:55
-
07:48
-
07:30
-
04:08
-
03:57
-
03:38
-
03:20
-
02:55
-
02:40
-
01:22
-
00:53
-
00:44
-
00:43