Зиеш: надеюсь, однажды вернусь в «Аякс», но это зависит не от меня

Полузащитник «Челси» Хаким Зиеш признался, что хотел бы в дальнейшем вернуться в «Аякс», за который выступал до перехода в английский клуб.



«Мне очень хотелось бы однажды вернуться в «Аякс». Я провёл там прекрасное время. Это место, где я чувствовал себя как дома. Если возвращение будет зависеть от меня, то оно обязательно произойдёт. Не знаю, что получится в будущем. Надеюсь, что вернусь в «Аякс», но это зависит не от меня», — приводит слова футболиста Goal со ссылкой на Ziggo Sport.



28-летний Зиеш выступал за «Аякс» с 2016 по 2020 год. Год назад полузащитник перешёл в «Челси» за € 40 млн. В нынешнем сезоне марокканский футболист в восьми матчах чемпионата Англии забил гол и отдал две голевые передачи. Контракт игрока истекает в 2025 году.

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