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Макаров: игроки «Динамо» сделают всё возможное, чтобы не отдавать «Зениту» первое место

Макаров: игроки «Динамо» сделают всё возможное, чтобы не отдавать «Зениту» первое место
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Полузащитник «Динамо» Денис Макаров поделился ожиданиями от матча с «Зенитом» в 18-м туре РПЛ.

«С «Зенитом» будет большая битва. Думаю, каждый будет заряжен. Сделаем всё возможное, чтобы не отдавать им первое место», — рассказал Макаров в интервью клубному телевидению на YouTube-канале.

23-летний Макаров выступает за «Динамо» с лета 2021 года. В нынешнем сезоне российский полузащитник отметился тремя голами и тремя голевыми передачами в 14 матчах РПЛ.

Матч «Динамо» — «Зенит» состоится в рамках 18-го тура РПЛ 12 декабря. Начало игры — в 14:00 мск. Победитель встречи уйдёт на зимнюю паузу в чемпионате в качестве лидера. У подопечных Сергея Семака в 17 турах 37 очков и первое место. Команда Сандро Шварца (35) — вторая.

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