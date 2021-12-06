Макаров: игроки «Динамо» сделают всё возможное, чтобы не отдавать «Зениту» первое место
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Полузащитник «Динамо» Денис Макаров поделился ожиданиями от матча с «Зенитом» в 18-м туре РПЛ.
«С «Зенитом» будет большая битва. Думаю, каждый будет заряжен. Сделаем всё возможное, чтобы не отдавать им первое место», — рассказал Макаров в интервью клубному телевидению на YouTube-канале.
23-летний Макаров выступает за «Динамо» с лета 2021 года. В нынешнем сезоне российский полузащитник отметился тремя голами и тремя голевыми передачами в 14 матчах РПЛ.
Матч «Динамо» — «Зенит» состоится в рамках 18-го тура РПЛ 12 декабря. Начало игры — в 14:00 мск. Победитель встречи уйдёт на зимнюю паузу в чемпионате в качестве лидера. У подопечных Сергея Семака в 17 турах 37 очков и первое место. Команда Сандро Шварца (35) — вторая.
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