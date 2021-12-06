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«Интер» не будет предлагать другие условия Онане после интереса «Барселоны»

«Интер» не будет предлагать другие условия Онане после интереса «Барселоны»
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Итальянский «Интер» не будет предлагать другие условия вратарю «Аякса» Андре Онане после слухов об интересе к игроку со стороны «Барселоны». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».

Осенью «Интер» и 25-летний Онана заключили устное соглашение об условиях, которые вступят в силу с лета 2022 года, когда у камерунца истечёт контракт с «Аяксом». Сейчас интерес к Онане проявляет «Барселона», рассматривающая возможность возвращения в клуб своего воспитанника спустя семь лет. Однако «Интер» не будет совершать никаких действий после новостей об интересе испанской команды. Чемпион Италии ждёт возможности, чтобы подписать документы и объявить о переходе Онаны в команду на правах свободного агента.

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