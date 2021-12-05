«Барселона» и Дембеле не могут договориться по зарплате в новом контракте

Нападающий «Барселоны» Усман Дембеле может покинуть команду. Контракт французского нападающего истекает в конце сезона, а стороны пока не пришли к соглашению из-за финансовых разногласий. Об этом сообщает football-espana со ссылкой на DiarioSport.



«Барселона» хочет сохранить игрока, но существует большая разница между тем, что клуб готов платить Дембеле по новому контракту, и тем, что хочет получать сам футболист. «Барселона» хочет построить выплаты на основе бонусов, французский игрок планирует получать фиксированную зарплату. Испанский клуб сделает ещё одну попытку договориться с французом до конца года.



Мусса Сиссоко, агент нападающего, уже встречался с представителями английских грандов, а также «Баварии» и «Ювентуса».



В нынешнем сезоне Дембеле появился в двух матчах чемпионата Испании, не отметившись голевыми действиями.

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