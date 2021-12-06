Клопп – об Ориги: если ты не в основе «Ливерпуля», это не значит, что ты не топ-игрок

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о нападающем команды Дивоке Ориги.



«Жаловался ли он когда-нибудь, что не выходит в старте? Жаловаться — это неподходящее слово, но он несколько раз обращался ко мне, мы разговаривали.



Дело не в том, что Дивок всегда был в прекрасной форме, а я его не выпускал. Он просто получал травмы в неудачные моменты. Я до сих пор помню момент в матче с «Эвертоном», когда Дивок летал по полю, пока не получил травму (в 2016 году). Ещё когда мы играли в Дортмунде, все спрашивали меня: «Что это за нападающий?».



А потом он получил серьёзную травму в том самом матче с «Эвертоном». Нам пришлось форсировать его восстановление к финалу Лиги Европы. Такие вещи не проходят бесследно.



Затем он восстанавливался шаг за шагом, а у нас сформировалась тройка Фирмино-Салах-Мане, Дивок был позади них, он играл свою роль, и такова жизнь. Если ты не выходишь в стартовом составе «Ливерпуля», это не означает, что ты не топ-игрок», — цитирует Клоппа Liverpool Echo.

Победный мяч Ориги в матче 15-го тура АПЛ с «Вулверхэмптоном»:

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