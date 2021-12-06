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Юрген Клопп высказался о ситуации с продлением контракта Мохамеда Салаха с «Ливерпулем»

Юрген Клопп высказался о ситуации с продлением контракта Мохамеда Салаха с «Ливерпулем»
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о ситуации с продлением контракта египетского нападающего Мохамеда Салаха с клубом.

«Мы работаем над этим. Нельзя просто встретиться после обеда за чашкой чая и прийти к соглашению», — приводит слова Клоппа журналист Джеймс Пирс в «Твиттере».

Салах выступает за «Ливерпуль» с 2017 года, куда перешёл из «Ромы» за € 42 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до июня 2023 года. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 100 млн.

В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги нападающий провёл 15 матчей, забил 13 голов и сделал 11 результативных передач.

Видеообзор матча 15-го тура АПЛ «Вулверхэмптон» — «Ливерпуль»:

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