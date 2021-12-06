Юрген Клопп высказался о ситуации с продлением контракта Мохамеда Салаха с «Ливерпулем»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о ситуации с продлением контракта египетского нападающего Мохамеда Салаха с клубом.
«Мы работаем над этим. Нельзя просто встретиться после обеда за чашкой чая и прийти к соглашению», — приводит слова Клоппа журналист Джеймс Пирс в «Твиттере».
Салах выступает за «Ливерпуль» с 2017 года, куда перешёл из «Ромы» за € 42 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до июня 2023 года. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 100 млн.
В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги нападающий провёл 15 матчей, забил 13 голов и сделал 11 результативных передач.
Видеообзор матча 15-го тура АПЛ «Вулверхэмптон» — «Ливерпуль»:
Смотри Английскую Премьер-лигу, Ла Лигу, Кубок Италии и другой футбол эксклюзивно в Okko.
- 6 декабря 2021
-
18:24
-
18:21
-
18:10
-
17:57
-
17:52
-
17:51
-
17:44
-
17:42
-
17:33
-
17:27
-
17:22
-
17:22
-
17:10
-
16:59
-
16:35
-
16:32
-
16:19
-
16:17
-
16:02
-
16:01
-
15:47
-
15:47
-
15:39
-
15:33
-
15:27
-
15:22
-
15:01
-
14:53
-
14:41
-
14:27
-
14:17
-
13:57
-
13:56
-
13:54
-
13:41