Прокуратура Германии обвинила футболиста «Гамбурга» в фальсификации личности
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Полузащитник «Гамбурга» Бейкери Джатта обвиняется прокуратурой Германии в «фальсификации личности для нарушения иммиграционного законодательства», информирует издание Associated Press.
Согласно сведениям источника, правоохранительные органы в ходе следствия выяснили, что настоящее имя гамбийского футболиста — Бейкери Даффе, а его реальный возраст на два с половиной года больше заявленного. В 2015 году Джатта якобы пересёк границу Германии без документов. Тогда он заявил, что ему 17 лет.
Следствие подняло документы из африканских футбольных клубов, за которые Джатта выступал до переезда в Европу. В протоколах матчей Бейкери числится под фамилией Даффе, а в графе даты рождения — 6 ноября 1995 года.
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