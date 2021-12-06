Прокуратура Германии обвинила футболиста «Гамбурга» в фальсификации личности

Полузащитник «Гамбурга» Бейкери Джатта обвиняется прокуратурой Германии в «фальсификации личности для нарушения иммиграционного законодательства», информирует издание Associated Press.

Согласно сведениям источника, правоохранительные органы в ходе следствия выяснили, что настоящее имя гамбийского футболиста — Бейкери Даффе, а его реальный возраст на два с половиной года больше заявленного. В 2015 году Джатта якобы пересёк границу Германии без документов. Тогда он заявил, что ему 17 лет.

Следствие подняло документы из африканских футбольных клубов, за которые Джатта выступал до переезда в Европу. В протоколах матчей Бейкери числится под фамилией Даффе, а в графе даты рождения — 6 ноября 1995 года.