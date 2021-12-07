Холанд, Винисиус и Фоден – в тройке самых дорогих игроков до 23 лет по версии CIES

Международный центр спортивных исследований (CIES) опубликовал рейтинг наиболее дорогих футболистов до 23 лет в топ-5 европейских чемпионатов, в котором нашлось место весьма необычным кандидатам.

Так, рейтинг возглавил форвард дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд, которого оценили в сумму около € 150 млн, следом за ним Винисиус Жуниор из мадридского «Реала» и Филип Фоден из «Манчестер Сити», которые имеют аналогичную стоимость. Далее идут сразу два футболиста «Манчестер Юнайтед» Мэйсон Гринвуд и Джейдон Санчо — € 140 млн и € 130 млн соответственно.

Одной из главных сенсаций рейтинга является то, что форвард «Пари-Сен Жермен» Килиан Мбаппе (€ 80 млн) уступил в цене не только вышеупомянутым игрокам, но и Феррану Торресу (€ 120 млн) из «Манчестер Сити» и Жоау Феликсу (€ 100 млн) из мадридского «Атлетико».

Фоден попадает в штангу с острого угла в матче с «Уотфордом» (3:1). Видео доступно на «Чемпионате».

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