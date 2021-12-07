Холанд, Винисиус и Фоден – в тройке самых дорогих игроков до 23 лет по версии CIES

Международный центр спортивных исследований (CIES) опубликовал рейтинг наиболее дорогих футболистов до 23 лет в топ-5 европейских чемпионатов, в котором нашлось место весьма необычным кандидатам.
Так, рейтинг возглавил форвард дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд, которого оценили в сумму около € 150 млн, следом за ним Винисиус Жуниор из мадридского «Реала» и Филип Фоден из «Манчестер Сити», которые имеют аналогичную стоимость. Далее идут сразу два футболиста «Манчестер Юнайтед» Мэйсон Гринвуд и Джейдон Санчо — € 140 млн и € 130 млн соответственно.
Одной из главных сенсаций рейтинга является то, что форвард «Пари-Сен Жермен» Килиан Мбаппе (€ 80 млн) уступил в цене не только вышеупомянутым игрокам, но и Феррану Торресу (€ 120 млн) из «Манчестер Сити» и Жоау Феликсу (€ 100 млн) из мадридского «Атлетико».
Фоден попадает в штангу с острого угла в матче с «Уотфордом» (3:1). Видео доступно на «Чемпионате».
Смотри Английскую Премьер-лигу, Ла Лигу, Кубок Италии и другой футбол эксклюзивно в Okko.
- 7 декабря 2021
-
09:34
-
09:31
-
09:21
-
09:03
-
08:53
-
08:30
-
08:15
-
08:04
-
07:38
-
06:49
-
04:14
-
02:59
-
02:39
-
02:22
-
01:20
-
00:58
-
00:56
-
00:53
-
00:42
-
00:41
-
00:36
-
00:21
-
00:18
- 6 декабря 2021
-
23:53
-
23:48
-
23:41
-
23:33
-
23:32
-
23:11
-
22:54
-
22:41
-
22:35
-
22:23
-
22:20
-
22:07