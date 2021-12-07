Газзаев прокомментировал решение США устроить дипломатический бойкот Олимпийских игр

Известный отечественный тренер Валерий Газзаев отреагировал на решение США объявить дипломатический бойкот зимним Олимпийским играм 2022 года в Пекине (Китай).

«Хочется, чтобы спорт был вне политики, но, к сожалению, сегодня спорт является способом политического давления на страны. В 80-м году к нам не прилетели американцы. И кто страдает? Страдают спортсмены, потому что сегодня сложно отделить политику от спорта», — приводит слова Газзаева RT.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что американские политики не приедут на Олимпийские игры в Китай. Также она сообщила, что объявленный бойкот не коснётся спортсменов из США.

Напомним, зимние Олимпийские игры 2022 года пройдут с 4 по 20 февраля. Стоит отметить, что столица Китая станет первым городом, в котором состоится как зимняя, так и летняя Олимпиада (2008 год).