Дибала — о голе Куадрадо ударом с углового: он сказал мне, что это должна была быть подача

Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала прокомментировал победу над «Дженоа» в 16-м туре Серии А и гол Хуана Куадрадо генуэзцам прямым ударом с углового.
«Думаю, мы доминировали в этом матче. Гол Куадрадо принёс уверенность, но мы должны были забить второй мяч раньше и добиться победы в более лёгком стиле.
Гол Хуана? Он сказал мне, что это должна была быть подача!», — сказал Дибала в эфире DAZN.
Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Видео можно посмотреть на странице «Матч ТВ» в «Твиттере».
Напомним, Куадрадо забил гол на 9-й минуте встречи. Игра, прошедшая в Турине, завершилась победой «Ювентуса» со счётом 2:0.
«Ювентус» набрал 27 очков и вышел на пятое место в турнирной таблице итальянского чемпионата. В активе «Дженоа» 10 баллов, команда Андрея Шевченко располагается на 19-й позиции — в зоне вылета.
- 7 декабря 2021
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