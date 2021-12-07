Дибала — о голе Куадрадо ударом с углового: он сказал мне, что это должна была быть подача

Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала прокомментировал победу над «Дженоа» в 16-м туре Серии А и гол Хуана Куадрадо генуэзцам прямым ударом с углового.

«Думаю, мы доминировали в этом матче. Гол Куадрадо принёс уверенность, но мы должны были забить второй мяч раньше и добиться победы в более лёгком стиле.

Гол Хуана? Он сказал мне, что это должна была быть подача!», — сказал Дибала в эфире DAZN.

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Напомним, Куадрадо забил гол на 9-й минуте встречи. Игра, прошедшая в Турине, завершилась победой «Ювентуса» со счётом 2:0.



«Ювентус» набрал 27 очков и вышел на пятое место в турнирной таблице итальянского чемпионата. В активе «Дженоа» 10 баллов, команда Андрея Шевченко располагается на 19-й позиции — в зоне вылета.