Семак: матч с «Челси» — шанс оценить нас на фоне мощного соперника без давления результата

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о предстоящем матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА с «Челси». Игра состоится в среду, 8 декабря, в Лондоне. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:45 мск.

«Для нас сейчас существует только завтрашний матч. У «Челси» много индивидуально сильных игроков? Да, но «Челси» — это чёткая система, которая работает как немецкая машина. Работает с небольшими корректировками в зависимости от индивидуальных качеств футболистов на поле. При этом все игроки знают, что от них требуется, действуют дисциплинированно, на высоких скоростях, качественно — поэтому и добиваются своих результатов.

Наша тактика зависит от того, как пойдёт матч. Если мы будем играть выше — у соперника останется больше пространства, чтобы врываться с флангов. Если сыграем низко — это шанс для Лукаку проявить свои сильные качества, он сильно действует вверху. «Челси» использует свои качества в любом матче в зависимости от того, как складывается игра. Сложно выделить у них что-то одно, всё на хорошем уровне.

Что касается того, чтобы опробовать какие-либо новшества в игре, то что-то новое всегда требует времени. Резкие перемены возможны только в ситуации форс-мажора, когда что-то идёт не так или не хватает игроков. Для нас этот матч — возможность посмотреть на нашу игру, когда результат важен в меньшей степени. Больше интересует качество нашего футбола, то, как будут выглядеть игроки на фоне такого сильного соперника», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».