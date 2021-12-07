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Ловрен — о матче с «Челси»: будем играть за гордость, за эмблему «Зенита»

Ловрен — о матче с «Челси»: будем играть за гордость, за эмблему «Зенита»
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Защитник «Зенита» Деян Ловрен поделился ожиданиями от матча с «Челси» (8 декабря) в групповом этапе Лиги чемпионов.

«Для нас эта игра многое значит, особенно для уверенности в наших силах — перед воскресным матчем с «Динамо». Но сейчас мы сфокусированы на завтрашней встрече. В таких случаях ты играешь не «ни за что», а за гордость, за эмблему клуба. К тому же мы будем играть дома, перед нашими болельщиками. Хотим хорошо закончить свой путь в Лиге чемпионов. Нам нечего терять, но на перерыв мы хотели бы уйти с высоко поднятой головой. В таких встречах нужно наслаждаться игрой, играть в наш лучший футбол.

«Челси» — это топ-клуб. Философия их тренера — всегда побеждать. Не думаю, что завтра они просто сядут сложа руки и будут чего-то ждать. Они знают, чего хотят, у этой команды есть своя игровая система, они понимают, как им нужно играть.

Травмы? Наверное, для нас это плюс. Но если мы будем успешно защищаться, как в первой игре в Лондоне, у нас будут наши возможности — нужно использовать их, только это имеет значение», — цитирует Ловрена сайт «Зенита».

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