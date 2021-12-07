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Ларссону вручили «Золотого гладиатора» как лучшему игроку «Спартака» в сезоне-2020/21

Ларссону вручили «Золотого гладиатора» как лучшему игроку «Спартака» в сезоне-2020/21
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Нападающему «Спартака» Джордану Ларссону вручили ещё одну награду от болельщиков за прошлый сезон, сообщает пресс-служба красно-белых.

Вслед за «Золотым кабаном» шведский форвард получил «Золотого гладиатора». Приз был учреждён в 2017 году интернет-форумом спартаковских болельщиков spartakforum.ru. Ранее победителями голосования становились Денис Глушаков, Квинси Промес, Георгий Джикия и Александр Максименко.

Ларссон получил «Золотого гладиатора»

Ларссон получил «Золотого гладиатора»

Фото: сайт «Спартака»

Напомним, в прошлом сезоне Ларссон стал лучшим бомбардиром «Спартака» в РПЛ. Он забил 15 мячей, в том числе стал автором победного гола в дерби с ЦСКА. В текущем сезоне он провёл в Российской Премьер-Лиге 14 матчей и не забил ни одного гола. Контракт игрока с красно-белыми рассчитан до лета 2023 года.

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