Штрубер отказался входить в тренерский штаб Рангника в «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Нью-Йорк Ред Буллз» Герхард Штрубер отказался войти в тренерский штаб Ральфа Рангника в «Манчестер Юнайтед», сообщает Sky Sports Austria.
«Предложение было. Не секрет, что мы с Ральфом Рангником хорошо знаем и ценим друг друга. Для меня большая честь получить предложение из Англии, но в то же время ситуация в «Нью-Йорке» такова, что позволяет мне смотреть в будущее, не хочу расставаться со своей командой. Я предан «Нью-Йорку», у меня есть контракт и большие цели с амбициозной командой», — сказал Штрубер.
Ранее сообщалось, что в случае согласия австрийского специалиста «Манчестер Юнайтед» придётся выплатить американскому компенсацию за досрочное расторжение контракта специалиста.
Соглашение Герхарда Штрубера с «Нью-Йорк Ред Буллз», который он возглавил в октябре 2020 года, действует ещё два сезона.
Видеообзор матча 15-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Кристал Пэлас»:
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