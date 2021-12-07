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Штрубер отказался входить в тренерский штаб Рангника в «Манчестер Юнайтед»

Штрубер отказался входить в тренерский штаб Рангника в «Манчестер Юнайтед»
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Главный тренер «Нью-Йорк Ред Буллз» Герхард Штрубер отказался войти в тренерский штаб Ральфа Рангника в «Манчестер Юнайтед», сообщает Sky Sports Austria.

«Предложение было. Не секрет, что мы с Ральфом Рангником хорошо знаем и ценим друг друга. Для меня большая честь получить предложение из Англии, но в то же время ситуация в «Нью-Йорке» такова, что позволяет мне смотреть в будущее, не хочу расставаться со своей командой. Я предан «Нью-Йорку», у меня есть контракт и большие цели с амбициозной командой», — сказал Штрубер.

Ранее сообщалось, что в случае согласия австрийского специалиста «Манчестер Юнайтед» придётся выплатить американскому компенсацию за досрочное расторжение контракта специалиста.

Соглашение Герхарда Штрубера с «Нью-Йорк Ред Буллз», который он возглавил в октябре 2020 года, действует ещё два сезона.

Видеообзор матча 15-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Кристал Пэлас»:

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