«Пари Сен-Жермен» — «Брюгге»: текстовая трансляция начнётся в 20:45

Сегодня, 7 декабря, состоится матч 6-го тура Лиги чемпионов между «Пари Сен-Жермен» и «Брюгге». Встреча пройдёт на стадионе «Парк де Пренс» в Париже (Франция). Противостояние начнётся в 20:45 по московскому времени.



«Манчестер Сити» возглавляет турнирную таблицу квартета A. Команда Хосепа Гвардиолы в 5 играх еврокубкового турнира набрала 12 очков. У их ближайших преследователей из «Пари Сен-Жермен» 8 очков. «РБ Лейпциг» (4) располагается на третьем месте в группе. «Брюгге» с 4 очками замыкает турнирную таблицу группы A. «Челси» является действующим обладателем турнира.



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.