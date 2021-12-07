Хавбек «Ювентуса» Кулушевски перенёс операцию и пропустит неделю

Полузащитник «Ювентуса» Деян Кулушевски перенёс операцию из-за острого синусита, сообщается на официальном сайте итальянского клуба.



Хирургическое вмешательство прошло успешно. Футболисту потребуется неделя на восстановление, после чего он сможет приступить к тренировкам.



Напомним, Кулушевски перешёл в туринский «Ювентус» из «Аталанты» в 2020 году. В нынешнем сезоне 21-летний шведский футболист принял участие в 14 матчах итальянской Серии А и отдал 2 результативные передачи. С 2019 года Кулушевски вызывается в национальную команду Швеции.



«Ювентус» в 16 встречах набрал 27 очков и занимает 5-е место в турнирной таблице итальянской Серии А сезона-2021/2022. Лидером соревнований является «Милан» (38).

Новость по теме «Ювентус» не планирует платить € 35 млн за Морату в конце сезона