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Суд окончательно отказал Газизову в выплатах от «Спартака»

Суд окончательно отказал Газизову в выплатах от «Спартака»
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Представитель «Спартака» Елена Чачуа сообщила, что Верховный суд Башкирии отказал бывшему генеральному директору красно-белых Шамилю Газизову в удовлетворении требований в полном объёме от московского клуба.

«Сейчас завершилось заседание Верховного суда, результат такой, что Газизову отказали в удовлетворении требований в полном объёме. Естественно, мотивы непонятны, но мы прекрасно понимаем, что мы столько писали, ходатайствовали, мы как раньше, так и сейчас предполагали, что только такое решение могло быть, что в этой ситуации не могли быть такие выплаты выходного пособия. Его решение вступает в законную силу с момента оглашения.

В прошлый раз они приняли дело к своему слушанию по первой инстанции, а сегодня вынесли окончательное решение, то есть отменили решение Октябрьского суда, вынесли собственное решение, отказали Газизову в удовлетворении исковых требований в полном объёме. Возможность обжалования, безусловно, есть, но это уже конституционная инстанция. Чем отличается от того, что было раньше: до этого решение не вступило в законную силу, то есть сначала было решение Октябрьского суда Уфы, его отменил Верховный суд, сегодня Верховный суд полностью отказал Газизову и вынес решение, можно сказать, в пользу «Спартака». Соответственно, сегодня решение вступило в законную силу», — приводит слова Чачуа ТАСС.

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