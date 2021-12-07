«Пари Сен-Жермен» — «Брюгге»: Мбаппе открыл счёт в матче

Сегодня, 7 декабря, проходит матч 6-го тура Лиги чемпионов между «Пари Сен-Жермен» и «Брюгге». Встреча идёт на стадионе «Парк де Пренс» в Париже (Франция).

Килиан Мбаппе открыл счёт в игре на 2-й минуте. Мбаппе сделал передачу по флангу, Нуну Мендеш дошёл до лицевой и навесил. Симон Миньоле отбил мяч кулаками, но Килиан подобрал отскок и добил мяч в сетку.

«Манчестер Сити» возглавляет турнирную таблицу квартета A. Команда Хосепа Гвардиолы в 5 играх еврокубкового турнира набрала 12 очков. У их ближайших преследователей из «Пари Сен-Жермен» 8 очков. «РБ Лейпциг» (4) располагается на третьем месте в группе. «Брюгге» с 4 очками замыкает турнирную таблицу группы A. «Челси» является действующим победителем турнира.



«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.