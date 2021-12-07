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Рангник объяснил, зачем «Манчестер Юнайтед» понадобился спортивный психолог

Рангник объяснил, зачем «Манчестер Юнайтед» понадобился спортивный психолог
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник объяснил, зачем его тренерский штаб пополнил спортивный психолог Саша Лензе.

«Для меня это логично. Если существуют специальные тренеры для вратарей, по физподготовке, для нападающих и многие другие специалисты, то должен быть и психолог.

Задача не в том, чтобы усадить игроков на красный диван и насильно держать там, большинство из них всё равно не будут так делать. Для меня главное — помочь игрокам понять, что голова должна помогать телу, а не работать против него.

Футболисты и все в нашей команде должны правильно думать. Когда разговор заходит о футболе, понимаешь, что всё находится в голове», — цитирует Рангника The Sun.

Видеообзор матча 15-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Кристал Пэлас»:

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