Рангник объяснил, зачем «Манчестер Юнайтед» понадобился спортивный психолог

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник объяснил, зачем его тренерский штаб пополнил спортивный психолог Саша Лензе.
«Для меня это логично. Если существуют специальные тренеры для вратарей, по физподготовке, для нападающих и многие другие специалисты, то должен быть и психолог.
Задача не в том, чтобы усадить игроков на красный диван и насильно держать там, большинство из них всё равно не будут так делать. Для меня главное — помочь игрокам понять, что голова должна помогать телу, а не работать против него.
Футболисты и все в нашей команде должны правильно думать. Когда разговор заходит о футболе, понимаешь, что всё находится в голове», — цитирует Рангника The Sun.
Видеообзор матча 15-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Кристал Пэлас»:
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