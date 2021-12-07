Пике: обыграть «Баварию» возможно, наша цель — не пропустить

Защитник «Барселоны» Жерар Пике высказался о предстоящем матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2021/2022 с «Баварией».



«Я считаю, что обыграть «Баварию» возможно. Не буду говорить о чудесах. Нас ждёт сложная игра на очень сложном стадионе. «Бавария» много лет не проигрывала дома на групповом этапе.



Это правда, что мы мало забиваем, а они много. Наша цель – не пропустить, не дать им создать слишком много моментов», — цитирует Пике Mundo Deportivo.



Матч «Бавария» — «Барселона» состоится завтра, 8 декабря. Встреча пройдёт в Мюнхене на «Альянц Арене». Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск. Во 2-м туре группового этапа Лиги чемпионов «Бавария» разгромила «Барселону» со счётом 3:0.



После пяти туров в групповом этапе ЛЧ сезона-2021/2022 «Бавария» располагается на 1-м месте в группе Е с 15 очками в активе. Мюнхенский клуб уже обеспечил себе участие в плей-офф турнира. «Барселона» находится на 2-м месте в группе, у неё 7 очков.

Видеообзор матча 16-го тура Примеры «Барселона» — «Бетис»:

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