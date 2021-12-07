Лионель Месси: в детстве ненавидел проигрывать и вырос с таким менталитетом

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси рассказал о том, как переживает поражения.



«Сейчас всё по-другому. Поскольку у меня есть дети, когда я прихожу домой, это позволяет мне взглянуть на вещи в перспективе и забыть о том, что происходило на поле. Но до их рождения, когда были лишь мы с Антонеллой, иногда после поражений я проводил много времени в одиночестве за закрытой дверью, не желая ни с кем разговаривать или выходить. В детстве я ненавидел проигрывать и вырос с таким менталитетом. Всегда хотел побеждать, всё время, во всём. Потому что дело не только в футболе. Хочу побеждать в каждой игре», — приводит слова Месси France Football.

Ранее Месси стал обладателем «Золотого мяча» по итогам 2021 года.