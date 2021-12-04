Лионель Месси: никогда не говорил, что я лучший игрок в истории. Меня это не интересует

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси высказался о получении седьмого «Золотого мяча».
«Я никогда не говорил, что я — лучший игрок всех времён. Для меня волне достаточно того, что меня считают одним из лучших. Меня это не интересует, я никогда не хотел быть лучшим в истории.
Мне никогда не нравилось быть для кого-то кумиром или ролевой моделью и давать советы. Я боролся за свои мечты. Сначала я должен был стать профессиональным футболистом, потом старался становиться лучше с каждым годом и достигать новых целей. В этом есть немного удачи. Я верю, что бог приготовил для меня этот путь», — приводит слова Месси France Football.
Напомним, Месси стал обладателем «Золотого мяча» по итогам 2021 года. Второе место в голосовании за самую престижную личную награду в футболе занял нападающий «Баварии» и сборной Польши Роберт Левандовски. Третье место – у Жоржиньо из «Челси».
- 4 декабря 2021
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