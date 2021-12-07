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Месси забил 38-й команде в Лиге чемпионов и повторил рекорд Роналду

Месси забил 38-й команде в Лиге чемпионов и повторил рекорд Роналду
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В матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА «Пари Сен-Жермен» принимает «Брюгге». Встреча в эти минуты проходит на стадионе «Парк де Пренс» в Париже (Франция). К 48-й минуте счёт 3:0 в пользу хозяев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 38-й минуте встречи третий мяч в ворота «Брюгге» отправил нападающий Лионель Месси. Бельгийский клуб стал 38-й командой, которой Месси забивал в Лиге чемпионов. Таким образом, аргентинский футболист повторил рекорд форварда «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду, который также забивал 38 клубам в Лиге чемпионов.

«Манчестер Сити» возглавляет турнирную таблицу квартета A. Команда Хосепа Гвардиолы в 5 играх еврокубкового турнира набрала 12 очков. У их ближайших преследователей из «Пари Сен-Жермен» 8 очков. «РБ Лейпциг» (4) располагается на третьем месте в группе. «Брюгге» с 4 очками замыкает турнирную таблицу группы A.

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