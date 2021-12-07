«РБ Лейпциг» — «Манчестер Сити»: Уолкер удалён с поля и пропустит первый матч плей-офф ЛЧ

В матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА «РБ Лейпциг» принимает «Манчестер Сити». Встреча в эти минуты проходит на стадионе «Ред Булл-Арена — Центральштадион» в Лейпциге. К 84-й минуте счёт 2:1 в пользу хозяев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 83-й минуте встречи защитник «Манчестер Сити» Кайл Уолкер получил красную карточку и был удалён с поля. Таким образом, игрок пропустит первый матч «горожан» в плей-офф Лиги чемпионов.

«Горожане» возглавляют турнирную таблицу квартета A. Команда Хосепа Гвардиолы в 5 играх еврокубкового турнира набрала 12 очков. У их ближайших преследователей из «Пари Сен-Жермен» 8 очков. «РБ Лейпциг» (4) располагается на третьем месте в группе. «Брюгге» с 4 очками замыкает турнирную таблицу группы A. «Челси» является действующим победителем турнира.